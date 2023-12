A almejada redução do custo da conexão aérea entre o Brasil e o Uruguai terá um avanço relevante na próxima segunda-feira (11), com a reinauguração do aeroporto binacional de Rivera, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Autoridades federais, estaduais e do governo uruguaio, incluindo o presidente Luis Lacalle Pou, confirmam presença na cerimônia.