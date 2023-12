O governo federal trabalha para concluir até sexta-feira (8) o edital da licitação da dragagem da Lagoa Mirim/Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. O certame será publicado na próxima segunda-feira (11), data escolhida para um anúncio conjunto na cerimônia de inauguração do aeroporto binacional de Rivera. Uma comitiva de ministros sairá de Brasília para o evento, que também contará com a presença do governador Eduardo Leite e do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou.