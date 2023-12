O relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), está avaliando uma proposta de parlamentares gaúchos de retirar um trecho polêmico do texto. Trata-se do uso da arrecadação de ICMS entre 2024 e 2028 como base para a futura distribuição de recursos do IBS, o novo imposto que será dividido entre Estados e municípios.