Angariando apoios ao projeto que pretende aumentar a alíquota do ICMS de 17% para 19,5%, o governador Eduardo Leite assegurou a prefeitos, nesta segunda-feira (4), que todo o valor arrecadado voltará para a economia gaúcha, por meio de investimentos em setores estratégicos. Ele participou de encontro na Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).