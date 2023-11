Economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida conhece tanto as manhas do mercado quanto os meandros do governo. De seu ponto de vista privilegiado, vislumbra até a hipótese de que o Banco Central acelere os cortes no juro básico em 2024, dada a queda da inflação, afirmou nesta entrevista exclusiva à coluna dada pouco depois de chegar a Porto Alegre para um seminário sobre economia.. Desde que, frisa, o governo demonstre compromisso fiscal. Mas ao comentar que a inflação de 2023 só não ficou acima de 5,8% porque o governo cortou não só impostos federais, mas também estaduais, engrossou o coro dos economistas que veem a reforma tributária como uma espécie de "desculpa" para os aumentos da alíquota básica de ICMS nos Estados. Mansueto diz que existe, inclusive, uma solução fácil para isso: é só trocar a base de cálculo para a divisão para os quatro últimos anos, em vez de nos próximos quatros. E, quando a coluna quis saber se seria fácil assim, foi supersincero: