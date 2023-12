Quando a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) aprovar a revisão tarifária do contrato da Ecosul, a tarifa de cinco praças da BR-116 e da BR-392 deverá se tornar a mais cara das rodovias federais brasileiras (veja relação abaixo). Atualmente, o pedágio para carros no sul do Estado é o terceiro maior dentre as 24 concessões administradas pela União.