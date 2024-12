Reflexos do acordo Mercosul-UE, centro de tecnologia, IPVA, leilões de indústrias e mais, no "Acerto de Contas"

Ouça aqui o programa Acerto de Contas . Domingos, às 7h, na Rádio Gaúcha:

- Acordo Mercosul-União Europeia fura onda mundial de protecionismo e "desglobalização". Leia mais: Acordo Mercosul-União Europeia fura onda mundial de protecionismo e "desglobalização"

- De vinho a azeite e carro, o que deve ficar mais barato com o acordo Mercosul-União Europeia. Leia mais: De vinho a azeite e carro, o que deve ficar mais barato com o acordo Mercosul-União Europeia

- A alta do comprometimento da renda do porto-alegrense para pagar dívidas. Entrevista com o economista Fábio Pina, assessor da Fecomércio SP.

- A disposição de Melo para que o centro de tecnologia do Senai fique perto da Orla. Entrevista com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Leia mais: "É um terreno icônico, daria uma obra espetacular", diz Melo para centro de tecnologia de R$ 105 milhões ficar perto da Orla

- Grupo estreia no Litoral com aracarejos e redesenha seus supermercados. Entrevista com o presidente do Grupo Imec, Fabiano Pivotto. Leia mais: Grupo estreia no Litoral com atacarejos, redesenha supermercados e lança produtos: "Qualidade com custo menor"

- Os carros que pagarão o IPVA mais alto e o mais baixo em 2025 no RS. Com Guilherme Jacques. Leia mais: Os carros que pagarão o IPVA mais alto e o mais baixo em 2025 no RS

- Após reforma de R$ 1 milhão, restaurante é reaberto no Cais com prevenções contra novas cheias. Com Guilherme Gonçalves. Leia mais: Após reforma de R$ 1 milhão, restaurante é reaberto no Cais com prevenções contra novas cheias

- Fabricante de produtos químicos de SP compra indústria do RS. Com Guilherme Jacques. Leia mais: Fabricante de produtos químicos de SP compra indústria do RS. Com Guilherme Jacques

- Em 2º leilão, empresa de SP arremata (de novo) antigo complexo industrial da Cosulati. Com Guilherme Gonçalves. Leia mais: Em 2º leilão, empresa de SP arremata (de novo) antigo complexo industrial da Cosulati

- Leilão do complexo industrial de R$ 75 milhões da Paquetá termina sem vender os principais prédios. Com Guilherme Jacques. Leia mais: Leilão do complexo industrial de R$ 75 milhões da Paquetá termina sem vender os principais prédios

- Livraria criada há 57 anos é fechada no Centro Histórico. Com Guilherme Gonçalves. Leia mais: Livraria criada há 57 anos é fechada no Centro Histórico

No Spotify:

Produção: Guilherme Gonçalves e Guilherme Jacques

Edição de áudio: Paulo Fraga

Patrocínio: Shopping Total e Sindilojas Porto Alegre

