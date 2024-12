Livraria criada há 57 anos é fechada no Centro Histórico

— O Centro está desse jeito, muitas livrarias foram para os shoppings. É um ponto de interrogação o que vai acontecer, seja com esse espaço ou com o prédio todo. Isso ainda não está definido — diz o padre jesuíta Attilio Ignacio Hartmann, gerente da operação.

A unidade tinha seis funcionários. O ponto ficava em um prédio da própria associação, com espaços alugados a outras empresas. Até houve liquidação com até 50% de descontos, mas a loja ainda estava cheia quando a coluna esteve no local, pouco antes de fechar. O que não foi vendido será levado para outras unidades da rede no país. No Rio Grande do Sul, há uma loja menor em São Leopoldo.