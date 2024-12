Após reforma de R$ 1 milhão, restaurante é reaberto no Cais com prevenções contra novas cheias

Seis meses após a enchente, o restaurante Press do Cais voltou a receber clientes no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Por ficar à beira do Guaíba, o espaço foi um dos mais atingidos pela cheia em maio. Para reabrir, foi investido R$ 1 milhão — valor próximo ao usado para inaugurar a unidade em 2021. Agora, porém, a área externa da loja terá o dobro do tamanho.

Não se aproveitou nada da antiga operação. Foram comprados novos móveis e equipamentos mais resistentes, diz a presidente do Grupo Press, Carla Tellini. Cadeiras de madeira foram trocadas por outras de alumínio no estilo "retrô". O número de lugares passou de 120 para 200. No teto, foram usadas taquaras, que estão seguradas por estruturas de aço.

— É um risco que vale a pena do ponto de vista conceitual do grupo. Sabemos que estamos expostos. Não tem como termos algum tipo de proteção física em caso de uma enchente como essa. Porém, com qualquer chance de inundação, nos preparamos para encostar caminhões que vão retirar tudo de dentro. Isso diminui muito o investimento que teríamos que refazer — diz Carla.

Ao todo, 45 funcionários trabalham na operação. Eles haviam sido transferidos para outras unidades do grupo após a enchente e agora estão de volta. Um bar de drinques também foi instalado para atender clientes de fora do restaurante. É o Proa do Press. A área externa também terá DJ e até um camarote. O projeto arquitetônico é do escritório Tellini Vontobel Arquitetura. O restaurante abre de terça-feira a domingo, das 12h às 23h. A empresa também tem uma unidade da marca Ô Xiss no Embarcadero. Recentemente, também abriu uma operação no Hospital Nora Teixeira.

* Coluna com Guilherme Gonçalves

