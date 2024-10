Enquanto reforma sua loja no Cais, o Grupo Press prepara uma nova operação para o hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre. A rede já tinha uma cafeteria no local e, agora, terá o restaurante Ene.tê. Com lugar para 120 clientes e 38 funcionários, funcionará como centro de eventos à noite. As duas lojas receberam R$ 250 mil em equipamentos. Gastos com estrutura foram bancados pelo hospital.