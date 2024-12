Com R$ 25 milhões, grupo abrirá 10 lojas de carros da chinesa BYD no RS e em SC

Fundado há 26 anos em Santa Catarina, o Grupo Via Porto inaugurou uma concessionária de carros da chinesa BYD em Gravataí, na Região Metropolitana, e outra já está em construção em Porto Alegre. Ficará na Avenida Ipiranga, quase em frente ao campus da PUCRS. Nos planos a empresa, está abrir 10 lojas da marca entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina com investimento de R$ 25 milhões.

Em Porto Alegre, o terreno de 5 mil metros quadrados está passando pela terraplanagem. Serão 2,5 mil metros quadrados de área construída. Chama a atenção que a concessionária de carros elétricos e híbridos ficará ao lado de um posto de combustíveis. A loja terá um "eletroposto" que funcionará por 24 horas, com cobrança para abastecimento e um destaque especial e essencial: a energia virá de placas solares e não da rede elétrica. A inauguração será em março de 2025.

Segundo o gerente de Marketing do Grupo Via Porto, Marlon Silva, a expectativa é vender 130 carros por mês na unidade, que terá modelos de R$ 115.900 até R$ 546.800. Com 30 funcionários, a loja está instalada entre várias revendas de carros de outras marcas. Na avenida, porém, não há nenhuma da BYD, gigante asiática que está instalando uma fábrica na Bahia e estuda uma operação industrial no Rio Grande do Sul.

Aqui no Estados, as próximas lojas da Via Porto BYD ficarão em Osório e Lajeado. Em Santa Catarina, além de uma operação já inaugurada em Criciúma, abrirá unidades em Tubarão, Rio do Sul, Lages, Concórdia e Caçador. O grupo também tem concessionárias das marcas Fiat, Peugeot, RAM e Honda.

* Coluna com Guilherme Gonçalves

