A mais promissora das visitas a três montadoras na China e no Japão: "Um laboratório de inovação no RS"

Das visitas da comitiva gaúcha a três montadoras de veículos na Ásia, aparentemente, a mais promissora foi à Great Wall Motor (GWM), em Baoding, na China. Sua aposta maior é em carros elétricos ou híbridos, mas pretende também usar hidrogênio verde em veículos pesados. Isso, claro, brilhou o olho dos integrantes do governo do Estado, que colocaram a energia no topo dos compromissos da missão.