Instalado em um pavilhão com foco em energia, o Rio Grande do Sul é o único Estado brasileiro com um estande próprio na Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (China International Supply Chain Expo - Cisce) aqui em Pequim. O governador Eduardo Leite estava na abertura oficial do espaço junto com a comitiva do Rio Grande do Sul que veio na missão à Ásia.