China enfatiza menos o "verde" do hidrogênio do que o Japão

Não com tanta intensidade quanto no Japão, mas a China também mostra seu interesse pelo hidrogênio verde. A comitiva do Rio Grande do Sul na missão à Ásia visitou o Daxing, um centro de pesquisa e tecnologia de 360 mil metros quadrados em Pequim. É visível, porém, que não há ainda aqui na China tanto afinco quanto no Japão e na Europa para que o hidrogênio seja verde, feito com energia renovável.