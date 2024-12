Fabricante de produtos químicos de SP compra indústria do RS

Sede da QGS Química fica em Sapucaia do Sul, às margens da RS-118.

Fabricante e distribuidora de produtos para tratamento de água, a GR Water Solutions, de São Paulo, comprou a empresa QGS Química, de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O valor da aquisição não é divulgado, mas faz parte de um pacote de investimentos de R$ 120 milhões aportados por uma gestora de capitais.

– O Rio Grande do Sul é um dos nossos principais focos – diz o CEO da GR, Fábio Sampaio. – Já atuávamos aqui, com a Corsan entre nossos clientes, mas agora estaremos mais próximos, comercializando tanto os produtos do nosso portfólio quanto os da QGS, que tem mais de 30 anos.