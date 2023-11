Bitello, ex-Grêmio, foi o destaque deste sábado (25) no campeonato russo. Ele foi eleito o melhor jogador no clássico Dínamo Moscou 3x2 CSKA. O meio-campista marcou dois gols e acabou sendo decisivo para o resultado que levou o seu time ao quarto lugar da competição, cinco pontos atrás do líder Zenit.