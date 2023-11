Mesmo que o confronto diante do Atlético-MG, na tarde deste domingo (26), na Arena MRV, seja válido pela 35ª rodada do Brasileirão, o Grêmio tornou o duelo uma decisão particular. O ambiente em Belo Horizonte é de mobilização entre jogadores, comissão técnica e dirigentes. Uma vitória poderá render a liderança ao Tricolor, vaga matemática na Libertadores. Mas se o time de Renato perder o jogo, poderá sair do G-4.