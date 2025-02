Inquéritos contra Deise Moura dos Anjos devem ser remetidos à Justiça na quinta-feira, diz polícia

Bolo de reis foi preparado com farinha envenenada com arsênio em 23 de dezembro de 2024.

Os dois inquéritos que tratam sobre as mortes de quatro pessoas da mesma família por envenenamento, ocorridas no Litoral Norte entre setembro e dezembro do ano passado, devem ser concluídos e remetidos à Justiça na próxima quinta-feira (20). A informação foi confirmada nesta segunda-feira (17) pelo delegado Fernando Sodré, chefe de Polícia do RS.