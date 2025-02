Defesa de Deise dos Anjos diz que houve falta de acompanhamento psicológico e critica condições de presídio em Guaíba

Advogados de Deise Moura dos Anjos falaram com a imprensa nesta quinta-feira (13).

A defesa de Deise Moura dos Anjos, 42 anos, encontrada morta nesta quinta-feira (13) , afirmou que o único psicólogo da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na Região Metropolitana, havia conversado com Deise , indicando que ela estaria controlada.

Segundo advogados, agentes foram avisadas sobre a ameaça dela de tirar a própria vida, após ter sido informada que o marido havia pedido o divórcio. A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul (SSPS) afirma que "não se tem conhecimento de qualquer comunicado da apenada ou de sua defesa sobre risco de suicídio".

Advogados de Deise e o representante da mulher na esfera criminal, Cassyus Pontes, promoveram, durante a tarde, uma coletiva de imprensa para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ela é suspeita de matar três pessoas da mesma família com um bolo envenenado , em Torres, no Litoral Norte.

O psicólogo, segundo a defesa da mulher, era o único disponível para atendimento psicológico das 430 detentas da prisão . Os advogados também apontaram problemas estruturais na penitenciária, na higiene e dificuldade de contato com a casa prisional de Guaíba, que não estava com os telefones funcionando.

Conforme o advogado, não havia dificuldades na comunicação com a Penitenciária Estadual de Torres, onde Deise estava presa antes de ser transferida, no dia 6 de fevereiro.

— O presídio de Guaíba foi alertado e não tomou as devidas providências. O telefone fixo deles não funcionava. Não conseguíamos contato. A Deise já havia relatado ao doutor Cassyus que havia problemas, principalmente, na higiene – disse.

Em relação aos psicólogos no presídio, a pasta confirmou que havia apenas um profissional , embora outros dois estivessem sob atestado. Conforme a secretaria, profissionais de outras casas prisionais prestavam suporte às apenadas em Guaíba.

Deise havia sido transferida para a Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba no início do mês.

Alega, no entanto, que não houve comunicação sobre as intenções de Deise tirar a própria vida.

Pedidos de assistência

Deise foi encontrada morta na manhã desta quinta , em uma cela individual do presídio com sinais de enforcamento.

O advogado que representa Deise na esfera criminal, Cassyus Pontes, disse durante a coletiva que tentou manter a apenada na casa prisional de Torres , mesmo com um futuro mandado de prisão preventiva.

Segundo o defensor, foram feitos diversos requerimentos, desde o início da prisão, em Torres, para que houvesse o acompanhamento médico e psicológico dela, pois a detenta já apresentava histórico de condições psicológicos . Ele também afirmou que Deise sentia-se segura no presídio da cidade litorânea.

— Ela sempre chorava muito quando falava da família e sabíamos dos problemas emocionais fortes . Lembrando que houve um requerimento da direção de Torres para que ela fosse transferida para outra casa prisional em razão das poucas vagas. Estava difícil mantê-la isolada, o que poderia ferir a integridade física dela. Nas conversas diárias, ela se mostrava segura no local e tinha acolhimento psicológico. A vontade dela era permanecer em Torres — afirmou Pontes.

Conforme ele, o pedido de divórcio por parte do marido, Diego dos Anjos, foi o estopim para que ela tomasse a atitude. A defesa descartou, no momento, ingressar com pedido de indenização junto ao Estado, por conta da morte de Deise.