O que especialistas dizem sobre a morte de Deise dos Anjos, suspeita de matar família com bolo envenenado

Caso de alta complexidade para a medicina e a ciência, o suicídio de um detento, como o cometido por Deise Moura dos Anjos, 42 anos, é analisado, em busca de respostas, por diferentes correntes de pensamento da psiquiatria forense e da sociologia.

A mulher estava presa preventivamente desde 5 de janeiro por suspeita de ter envenenado um bolo com arsênio. Três familiares dela morreram, em dezembro de 2024, ao consumir a iguaria preparada com a farinha que continha o veneno. Ela também era suspeita pela morte do sogro em setembro do ano passado, igualmente por envenenamento.

O chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré, confirma que, até o momento, não havia um laudo médico diagnosticando Deise como vítima de algum transtorno. Contudo, dada a circunstância dos crimes pelos quais era investigada, acredita-se que ela pudesse ter alguma doença mental.

No âmbito da psiquiatria forense, a prisão de Deise, a interrupção de um ideal e a repercussão pública podem ter sido gatilhos.

— O antissocial (conceito que engloba o psicopata na escala de maior gravidade) e o narcisista têm aflição de ser preso. É o que mais temem por ser a frustração de um plano, de uma ideação de vida. "Eu não admito perder, eu me mato". Na iminência de uma condenação, quando encurralado e sem conseguir fugir, opta pelo suicídio como uma saída honrosa ou triunfante — afirma Andrei Garziera Valerio, membro do Departamento de Psiquiatria Forense da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul.

Pessoas saudáveis que evoluem ao suicídio, destaca o especialista, costumam se deprimir e emitir sinais, manifestar sofrimento e pedir ajuda.

— O perfil mais abrupto, em geral, está relacionado aos transtornos de personalidade, de perfil antissocial ou narcisista. É uma tentativa de revanche à iminente condenação, uma manifestação de que "o sistema não vai me dominar". Do tipo: "Eu sou superior a vocês" — comenta Valerio.

Médico psiquiatra e perito do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), Ruben de Souza Menezes avalia que casos como o de Deise estão sendo prejudicados pela resolução 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em seu artigo 18, o documento determina a interdição parcial e, depois, total de instituições de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil. Em decorrência disso, o IPF, hospital de custódia para pessoas com transtornos mentais, localizado em Porto Alegre, está sem receber novos pacientes nem emitir laudos. A instituição apenas atende internos anteriores à resolução. Atualmente, são 108 pessoas. Suspeitos como Deise são encaminhados ao sistema prisional comum.

— Em um caso desses, de homicídio múltiplo, a pessoa deveria ser encaminhada para avaliação de peritos e psiquiatras. Para o IPF. Era o que fazíamos há 99 anos em casos de suspeita de transtorno mental (o IPF foi fundado em 1925). Só que o CNJ resolveu fechar. É o grande debate hoje. Ela (Deise) não deveria estar presa se fosse encontrada doença mental. Mas, sim, internada. O suicídio poderia não ter acontecido se ela viesse para cá (para o IPF)—diz Menezes.

Ele afirma que, se o interno é diagnosticado com alguma doença mental, recebe o tratamento e cuidados específicos, além de ficar sob restrição de liberdade.

Menezes relata, em tese, que custodiados com transtornos mentais e violentos eventualmente precisam ser "contidos" ou receber medicações injetáveis, além do acompanhamento psiquiátrico e de terapia ocupacional.

— São ferramentas terapêuticas que não existem nos presídios. Presídio não é lugar para gente doente, mas os novos casos estão lá — comenta Menezes.

O ponto de vista

da sociologia e a responsabilidade

do Estado

Autor de pesquisa científica sobre suicídios em prisões do Rio Grande do Sul, o doutor em Sociologia e professor da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) Luiz Antônio Bogo Chies comenta que os estudos disponíveis apresentam uma série de fatores que, somados, ampliam a probabilidade de suicídio. E isso não está, afirma ele, exclusivamente associado a pessoas com distúrbios mentais.

No caso de Deise, ele aponta o fato de ela ter sido presa, um impacto para a vida de um indivíduo, independentemente de a detenção ter sido justa. Destaca as ameaças recebidas pela mulher no Presídio Estadual Feminino de Torres, onde foi recolhida preventivamente em 5 de janeiro de 2024. O risco à integridade dela determinou a transferência, em 6 de fevereiro de 2025, à Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, onde se matou uma semana depois utilizando o uniforme prisional para se enforcar. Ainda de acordo com o especialista, o isolamento na cela, embora aplicado de forma “justificável” para garantir a segurança, também é um fator de risco.

— Os primeiros tempos de ingresso no sistema prisional são os de maior risco. E isso vale para transferências. É o que causa impacto e ruptura. O caso dela soma vários fatores. Se isso pode ser diagnosticado, por que não se fez nada? As equipes da Polícia Penal, via de regra, não estão qualificadas para atuar frente a esses riscos — diz Chies.

Para ele, o caso poderia ter sido evitado se o sistema tivesse maior vigilância em saúde mental e estivesse preparado para lidar com esse perfil de detento.

— Isso não é pensado no Brasil. Se faz aquilo que satisfaz a ideia de custódia e repressão — avalia o sociólogo.

Chies ainda questiona se o fato de ela ser suspeita de assassinar familiares, mediante emprego de veneno, com um decorrente abandono no cárcere, pode ter influenciado o desfecho.

— Ela matou a família. E qual o nível de apoio familiar recebeu? Ou ficou sozinha? Quais foram os contatos externos? Talvez tenha ficado totalmente isolada porque a família não quis ver — conjectura Chies.

Recentemente, no cárcere, Deise havia tomado conhecimento da intenção do marido de se divorciar.

A psiquiatria forense avalia que os primeiros dias na prisão são os de maior risco para uma ideação suicida, mas traz um ponto de vista distinto no quesito da afetividade familiar e do abandono.

— Pessoas que sofrem com o afastamento familiar não matam a família. Em geral, o psicopata e o narcisista não sentem falta de ninguém. O antissocial (psicopata) não tem empatia. O narcisista tem pouca empatia. O outro é um instrumento para a satisfação do seu prazer e do seu projeto de vida — afirma o psiquiatra Andrei Garziera Valerio.

Ele avalia que o perfil tem potencial suicida se "frustrado, exposto e com o plano comprometido".

Em sua pesquisa, Chies analisou 16 processos que tramitaram no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para discutir o suicídio em cadeias. Em 14 dos casos esmiuçados, o Estado, detentor legal da custódia, foi livrado de pagar indenização aos familiares do suicida. As sentenças do Judiciário, discorre Chies, endossaram a teoria de que a pessoa cometeu um ato para o qual estava tão determinada que não era possível evitar.

— Se o Estado diz que ele tem o direito de botar uma pessoa sob sua custódia para puni-la de maneira adequada, e essa pessoa se mata, o Estado está falhando. Ele não se qualificou para fazer bem aquilo que prometeu. Numa sociedade que pretende ser civilizada, as formas de responsabilizar e sancionar têm de ser diferentes das que estamos vendo — teoriza Chies.

O que diz a Polícia Penal

A instituição respondeu, por escrito, a perguntas da reportagem e comentou a rotina de Deise. As autoridades afirmam que a suspeita tinha os mesmos direitos das demais detentas, mas com cela individual e observação de horários e ambientes distintos para a realização de atividades como o banho de sol. Medidas tomadas para assegurar a integridade física da investigada, diz a Polícia Penal.

A instituição rechaça a hipótese de ter acontecido falha no sistema de segurança. A manifestação oficial destacou: “Desde 2019 até o final deste governo, será investido R$ 1,41 bilhão na reestruturação do sistema prisional gaúcho, viabilizando assim a construção de novas unidades prisionais, aquisição de equipamentos e modernas tecnologias. Além disso, foram nomeados, desde 2019, mais de 3,9 mil servidores para a Polícia Penal".

