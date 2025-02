Camiseta com frases escritas à mão é encontrada em cela de Deise dos Anjos, diz polícia

Uma camiseta com frases escritas à mão foi encontrada pela Polícia Penal após inspeção na cela de Deise Moura dos Anjos. Na mensagem, a mulher se declara inocente. Ela foi encontrada morta dentro da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na quinta-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, alguns papéis com rabiscos e cartas também foram deixados pela suspeita. Os documentos serão analisados pelas autoridades e podem ser incluídos como provas no inquérito e já haviam sido citados pelo chefe da corporação, Fernando Sodré, em entrevista ao Conversas Cruzadas, na quinta.