RBS TV estreia documentário sobre o caso do bolo envenenado

Deise e Zeli durante comemoração anterior ao caso do bolo. Reprodução / Reprodução

Na próxima sexta-feira (21) vai ao ar, na RBS TV, após o Big Brother Brasil, o primeiro episódio do RBS.DOC, programa com grandes reportagens sobre temas variados, que vão de investigação criminal a pautas de comportamento a esportes e desastres naturais.

A estreia será marcada pela exibição do documentário sobre uma história que mobiliza a atenção dos gaúchos há mais de um mês: o caso do bolo envenenado que matou membros da família dos Anjos.

Os repórteres Cristine Gallisa e Vitor Rosa conduzem a narrativa, revelando detalhes do crime que teve repercussão em todo país e um novo capítulo na semana passada com a morte da principal suspeita. O especial, com 70 minutos de duração, será dividido em três blocos e vai ao ar às 23h15min.

O episódio faz um mergulho profundo na investigação, apresentando informações sobre as vítimas, suas histórias e a dinâmica do crime que ocorreu em Torres, no Litoral Norte. Em entrevistas exclusivas, os sobreviventes vão contar como foi a tarde em que comeram a iguaria. O especial também traça o perfil de Deise Moura dos Anjos, apontada pela polícia como a principal suspeita de ter envenenado o bolo de reis com arsênio, resultando na morte de três pessoas da mesma família e na hospitalização de outras três.

— Esse caso de envenenamento é um dos mais graves já registados aqui no Rio Grande do Sul. Quatro pessoas morreram de um jeito cruel e por motivos banais. Segundo os policiais que ouvimos, essa família inteira foi destruída por causa de pequenas desavenças que, com o passar dos anos, se transformaram em ódio. Além de contar como foi o crime e explicar os detalhes da investigação, nossa intenção é jogar luz sobre as histórias de vida dessas pessoas — destaca Juliana Maciel, responsável pelo roteiro e edição do documentário.