Residencial conflagrado pelo tráfico de drogas, o condomínio Princesa Isabel, no bairro Azenha, em Porto Alegre, é alvo de operação da Polícia Civil no começo da manhã desta quinta-feira (31). Uma investigação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) e do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) levou a polícia a desencadear a nova ofensiva no local.