Ostentação nas redes sociais Notícia

Polícia Civil investiga suspeita de uso de rifas para lavar dinheiro do tráfico no Rio Grande do Sul

De acordo com o delegado do Denarc, Alencar Carraro, lucros obtidos com as grandes movimentações de drogas e armas possam ter sido justificados pela prática de sorteios na internet

18/10/2024 - 08h37min Atualizada em 18/10/2024 - 08h49min