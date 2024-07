O influenciador e humorista Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, foi preso pela Polícia Civil neste domingo (14) na praia de Jurerê, em Florianópolis, em Santa Catarina. Na última sexta (12), ele havia sido alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul por suspeita de lavagem de dinheiro.