Nego Di é alvo de operação de Ministério Público

O influenciador digital Nego Di foi alvo de operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) nesta sexta-feira (12). O humorista e a mulher, a influenciadora Gabriela Sousa, são investigados por suspeita de lavagem de cerca de R$ 2 milhões após promoção de rifas virtuais ilegais e possíveis fraudes nas redes sociais. O MPRS não divulgou nomes dos envolvidos, mas a reportagem apurou que se trata do casal.