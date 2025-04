Laudo descarta presença de sangue em residência onde menino passou a noite antes de ser jogado de ponte em São Gabriel

Tiago circulou com a criança de bicicleta antes do crime. Polícia Civil / Divulgação

A perícia não encontrou sangue na residência onde Théo Ricardo Ferreira Felber, de cinco anos, passou a noite antes de ser jogado de uma ponte pelo próprio pai, em São Gabriel, na Fronteira Oeste. A conclusão está em laudo recebido pelo recebido pela Polícia Civil nesta sexta-feira (11).

A análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi realizada na casa onde a criança esteve com o pai, Tiago Ricardo Felber, 40 anos, suspeito do crime.

Segundo o delegado Daniel Severo, que investiga o caso, a ausência de sangue na casa indica que todas as lesões que ocasionaram sangramento no menino ocorreram quando ele foi atirado da ponte.

— Na verdade, foi mais uma evidência que confirma a hipótese de que, no interrogatório, ele (o pai) disse tudo mesmo e tudo do jeito que aconteceu — afirma o delegado, sobre o fato do pai ter relatado à polícia que o menino não estava morto quando foi jogado por ele.

Isso não descarta, porém, a possibilidade de tentativa de homicídio por parte de Tiago ainda na noite anterior à morte de Theo, uma vez que a análise preliminar no corpo do menino revelou lesões em volta do pescoço dele, o que indicaria estrangulamento.

O laudo de necropsia ainda é aguardado pela polícia e deve ser entregue nos próximos dias. Os documentos são aguardados para finalizar a investigação.

Em contato com a reportagem, a defesa de Tiago Ricardo Felber afirmou que "não obteve acesso a nenhum laudo do IGP."

Relembre o caso

Théo foi jogado da ponte sobre o Rio Vacacaí no dia 25 de março. A travessia fica na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Mato Grosso. O menino morava com a mãe em Nova Hartz, mas estava sob os cuidados do pai.

Em depoimento, o homem contou que esganou o filho durante a noite anterior ao crime, mas a criança recuperou os sinais vitais. O menino apresentava lesões antigas no corpo.

Câmeras de segurança registraram Tiago carregando Théo por cerca de três horas em uma bicicleta antes de o menino ser encontrado morto.

Após o crime, ele também enviou áudios no WhatsApp afirmando que teria jogado a criança da ponte.

O homem se apresentou à polícia à Brigada Militar e afirmou ter arremessado o filho do local. Ele afirmou que cometeu o crime para se vingar da ex-companheira.