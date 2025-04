Morre segundo torcedor do Atlético Nacional envolvido em briga na Cidade Baixa

Morreu na noite desta sexta-feira (11), o segundo torcedor do Atlético Nacional envolvido em uma briga ocorrida no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde à reportagem de Zero Hora.

O homem, que não teve nome e idade divulgados, estava internado no Hospital de Pronto Socorro, onde passaria por uma cirurgia.

Um outro apoiador da equipe colombiana, identificado como Alejandro Lopera Zuluaga, de 27 anos, já havia falecido em decorrência da briga.

Conflito entre torcedores do Atlético Nacional

Conforme a delegada Raíssa Araújo, a hipótese inicial é de que houve uma briga envolvendo apenas torcedores do Atlético Nacional. O caso teria acontecido nas imediações da Rua João Alfredo, mas ainda não há exatidão sobre o ponto.

— Nenhum brasileiro (envolvido) até então. A briga foi entre os próprios torcedores do Atlético (Nacional) — afirma a delegada.

A Brigada Militar foi acionada por um motorista de aplicativo, que terminava uma corrida nas proximidades da Rua da República. Ele pediu para não ser identificado e relata que foi abordado por um grupo de torcedores, que cercou o carro e pediu ao condutor que os levasse ao hospital.

No caminho, o motorista percebeu que o homem já estava morto e acionou a Brigada Militar, próximo à Avenida Loureiro da Silva.

— Estava em uma corrida ali para a Rua da República, onde ocorreu esse incidente. Chegando ali com o meu passageiro, os torcedores do (Atlético) Nacional fizeram a volta no carro e botaram o corpo para eu levar até o hospital — conta.

Duas pessoas entraram no veículo junto da vítima. A Polícia Civil ouviu ambos no local do crime.

O Atlético Nacional foi derrotado por 3 a 0 pelo Inter na noite de quinta-feira (10), pela Copa Libertadores, no Beira-Rio.

A briga

A Polícia Civil informou que enviou equipes à Cidade Baixa para compreender como aconteceu a briga. A delegada Raíssa relata que inicialmente uma das vítimas tentou fugir e procurou abrigo em bares da região:

— A vítima tentou se esconder dentro de bares para tentar se desvencilhar dos agressores, mas infelizmente não conseguiu e terminou sofrendo esses golpes faca.

Ainda não se sabe o que motivou o confronto. As informações iniciais apontam que o homem encaminhado ao HPS teria desferido golpes de faca no torcedor que morreu.

Em retaliação, outro grupo de torcedores teria começado a agredir o suspeito de esfaquear a vítima fatal. Testemunhas relatam que facas, pedras e pedaços de madeira foram utilizados.

Testemunha local

Uma moradora da Rua João Alfredo conta que ouviu gritos por volta das 3h20min. Da sacada de casa, a artista plástica Jaire Sutelo viu "boa parte da briga".

— Eu vi quando eles (torcedores) correram, ouvi os gritos e saí na sacada. Eles vieram correndo, desesperados, o cara (uma das vítimas) veio desesperado na frente — conta.

Jaire relata que havia muito sangue em um dos torcedores agredidos. Conforme a artista plástica, um grupo de seis a 10 homens cercou a vítima e o agrediu. Em meio a agressões, o torcedor "rastejou" por baixo da grade de uma lanchonete para buscar abrigo.

— Tava meio baixa a grade, aí ele conseguiu deslizar, se jogar para dentro. Eles continuaram batendo e tentando entrar, aí o pessoal (da lanchonete ficou) tentando segurar a grade.

A artista plástica ainda conta que gritou na tentativa de dispersar os agressores, mas não surtiu efeito.