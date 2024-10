Irmão questiona ação da PM que terminou com gaúcho morto em SC: "Guilherme não ia ferir ninguém"

Amanhecia no bairro São João do Rio Vermelho, área periférica de Florianópolis, Santa Catarina, quando uma família em aflição chamou o Samu. Eram 5h desta quinta-feira (17) e o motivo do pedido era o primogênito, Guilherme Jockyman, 31 anos, que carregava duas facas e ameaçava ferir a si mesmo. Pai, 68, e mãe, 54, não conseguiram convencê-lo a recuar. Os profissionais de saúde pediram apoio da Polícia Militar.