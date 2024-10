Vítimas e testemunhas do suposto esquema de estelionato envolvendo o influencer digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, devem ser ouvidas pela Justiça nesta quinta (17) e sexta-feira (18). Nestes dias, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) também espera realizar o interrogatório do humorista. As audiências se referem ao processo em que Nego Di é réu pelo crime de estelionato envolvendo a loja virtual Tá Di Zuera.