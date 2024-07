Em Bombinhas Notícia

Sócio de Nego Di estava sozinho e usava carro alugado quando foi preso em Santa Catarina

Polícia suspeita de que Anderson Boneti, que era considerado foragido, estaria circulando por cidades catarinenses na intenção de fugir. Ele seria o mentor do estelionato que, com a participação do influenciador digital, lesou ao menos 370 pessoas

23/07/2024 - 08h52min Atualizada em 23/07/2024 - 09h40min