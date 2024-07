R$ 5 milhões Notícia

Justiça decretou prisão de Nego Di e de sócio por casos de estelionato de 2022 por entender que seguiram “na prática criminosa” e pelo risco de fuga

O influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, Nego Di, foi preso no último domingo (14) em Santa Catarina. Ele passou por audiência de custódia e foi conduzido ao Rio Grande do Sul, onde está detido na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan). Anderson Boneti, que foi sócio do humorista, é considerado foragido pela polícia, e segue procurado

15/07/2024 - 17h30min Atualizada em 15/07/2024 - 20h13min