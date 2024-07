Com prêmios atraentes, como dinheiro instantâneo via PIX, celulares e videogames, o influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, encontrou em sorteios virtuais uma forma de engajar o público e gerar receita. No entanto, a ação resultou em um esquema que configura lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).