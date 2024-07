A Polícia Civil confirmou a prisão, nesta segunda-feira (22), de Anderson Boneti, sócio do humorista e influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di. A prisão ocorreu no município de Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, em ação que contou com policiais do Departamento de Investigações Criminais do Rio Grande do Sul e agentes catarinenses.