Crimes contra a vida caem mais de 60% no RS no período de Carnaval

Os casos de crimes contra a vida caíram 62% durante o feriadão de Carnaval no Rio Grande do Sul. Neste ano, houve 17 ocorrências de crimes violentos letais intencionais (CVLI) no Estado, frente a 45 registradas em 2024. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira (5) pelo governo do Estado, em entrevista coletiva na Secretaria da Segurança Pública (SSP).