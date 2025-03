Brigada Militar afirma ter condições de garantir segurança para eventos de Carnaval na Cidade Baixa

Comandante da corporação e governador se manifestaram sobre o caso nesta quarta-feira. Maurício Tonetto / Secom/Governo do RS/Divulgação

A Brigada Militar afirma que teria condições de preservar a segurança em eventos de rua durante o período de Carnaval no Bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A prefeitura da Capital proibiu as festividades no bairro neste ano alegando "impossibilidade de garantir segurança dos frequentadores, moradores e comerciantes".

Questionado sobre o assunto nesta quarta-feira (5), durante o balanço das ações de Carnaval, o comandante da BM, coronel Cláudio Feoli, disse que a razão do impeditivo foi uma recomendação do Ministério Público, que cita problemas que ocorreram em 2015:

— Tem uma contextualização que motivou a orientação do Ministério Público, que foi acolhida pela prefeitura. Da nossa parte, a Brigada Militar esteve presente tanto no bairro Cidade Baixa quanto em todos os locais de concentração de público, inclusive com os eventos esportivos.

Perguntado novamente se a corporação teria condições de garantir a segurança do evento, Feoli assentiu:

— A Brigada Militar está apta para atender qualquer demanda de segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul.

Após a manifestação do comandante, o governador Eduardo Leite pediu a palavra, alegando que o tema "adquire contornos de exploração política de diversas formas".

Leite mencionou que o efetivo da BM esteve presente em eventos carnavalescos em diversas cidades gaúchas e ponderou que a definição sobre como serão os eventos de Carnaval cabe aos municípios. Segundo ele, caso a prefeitura decida organizar atividades na Cidade Baixa no Carnaval de 2026, o Estado estará presente para garantir a segurança:

— Particularmente, sou um apreciador do Carnaval, do Carnaval de rua, inclusive. E acho que a cidade de Porto Alegre merece ter um belíssimo Carnaval para ser desfrutado pelas pessoas. Mas não é uma atribuição do governo do Estado definir como isso vai se organizar. Uma vez que se organize, nós estaremos juntos para garantir a segurança que a população merece — afirmou o governador.

Restrição e reação

A ausência de festividades de carnaval foi questionada por blocos e pelos foliões da Capital. A prefeitura justificou a proibição alegando que seria impossível "garantir a segurança dos frequentadores, moradores e comerciantes".

A decisão acolheu uma recomendação do Ministério Público, que recebeu queixas de moradores do bairro. Na recomendação, o MP menciona o relatório “Carnaval de Rua de Porto Alegre 2015”, elaborado pela Brigada Militar, que lista uma série de obstáculos à realização do evento de rua.

Entre eles, o fato de as vias serem estreitas, o que dificulta a saída dos foliões em caso de urgência, e de haver residências com janelas junto às calçadas, o que aumenta a perturbação do sossego público.

Em sentido oposto à restrição, a secretária de Cultura, Liliana Cardoso, se disse favorável à realização de eventos de Carnaval no bairro.