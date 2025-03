Homem tenta roubar arma de PM, esfaqueia policial e é baleado

Segundo informações da Brigada Militar, o PM estava no posto base, localizado na esquina das ruas Sertório e Assis Brasil, quando foi surpreendido pelo homem, que atingiu a perna do policial com uma faca e tentou tomar a arma que estava na cintura dele. O brigadiano reagiu e disparou cinco vezes contra as pernas do agressor. Ele foi contido e preso em flagrante.