"Só comprei pela credibilidade dele", diz vítima que pagou por ar-condicionado que nunca foi entregue por loja de Nego Di

Há vítimas que perderam até R$ 30 mil no suposto golpe; humorista foi preso no último domingo (14), em Santa Catarina, no âmbito de investigação sobre estelionato. Defesa acredita na revogação da prisão preventiva

17/07/2024 - 17h07min Atualizada em 17/07/2024 - 18h50min