Apesar de ter anunciado nas redes sociais que fez uma doação de R$ 1 milhão para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, o influenciador digital Nego Di não realizou nenhuma transferência nesse montante para a campanha solidária. É o que descobriu o Ministério Público do RS no caso que investiga a promoção de rifas virtuais pelas redes sociais.