Chinelos e cintos

Dia desses, por ocasião do fatídico bolo envenenado de Torres, entrevistamos a criminóloga Ilana Casoy na Rádio Gaúcha . Ilana, escolhida a dedo pelo nosso produtor Yuri Falcão , é uma das maiores especialistas em serial killers no Brasil. Basicamente, ela se concentra em estudar o perfil de criminosos da pior espécie, como o impiedoso Pedrinho Matador , que chegou a ser réu por 71 homicídios, mas confessou ter matado “mais de cem”.

Para além desses dois pontos, há uma situação que à pesquisadora se revelou muito presente e que está ao alcance humano ser modificada. Ilana chamou de “infância em vermelho” , ou seja, uma infância permeada por violência, maus-tratos e/ou abusos sexuais. Também aqui é preciso dizer que nem sempre um menino violentado se tornará um adulto criminoso , mas é importante perceber que o abuso infantil é mencionado com frequência como parte do passado por assassinos em série.

Diante dessa constatação, emerge um questionamento lógico. Se o cuidado com a infância pode influenciar para a prevenção de crimes bárbaros, por que não nos dedicamos com afinco a coibir violência e abuso infantil? Por que ainda fechamos os olhos frente à realidade de quase 200 crianças e adolescentes espancados por dia no Brasil? Ou para o dado que mostra uma menina abusada sexualmente a cada quatro horas? Aliás, na maioria dos casos (70%), por parentes próximos, como pai e padrasto.