Wagner Leonardo minimiza protestos da torcida do Vitória e garante: "Feliz de estar no Grêmio”

Wagner Leonardo deu a assistência para o gol de Jemerson. JUNIOR DAMASCENO / MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O zagueiro gremista Wagner Leonardo, na saída do gramado, falou sobre sua relação com o Vitória após ter sido alvo de vaias durante o empate em 1 a 1 com o clube baiano neste domingo (27).

O retorno de Wagner Leonardo ao Barradão foi marcado por protestos da torcida. Questionado sobre o reencontro com o Vitória, o jogador exaltou o carinho que tem pelo clube baiano.

— O sentimento de muita gratidão. Vivi uma linda história no Vitória. Tenho um carinho enorme pelo Vitória, meu filho nasceu aqui. A vida segue. Estou feliz de estar no Grêmio. Conseguimos um bom resultado aqui e agora é trabalhar que já temos Copa do Brasil na semana — projetou.

O zagueiro gremista também exaltou o trabalho feito pelo departamento médico para sua recuperação. Após ter sofrido uma lesão muscular no Gre-Nal, ele atuou os 90 minutos no empate com o Vitória neste domingo (27).

— Foi uma semana muito difícil para mim porque sofri uma lesão no Gre-Nal. Quero enaltecer o trabalho da saúde e performance do Grêmio que me ajudou. Voltar em seis ou sete dias de uma lesão muscular é recorde. Estou muito feliz de estar de volta — declarou o camisa 3 na saída do gramado.

Como dito por Wagner Leonardo, o Grêmio volta a campo na quarta-feira (30), às 21h30min, para encarar o CSA, em Maceió, pela Copa do Brasil.