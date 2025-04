Feira da Franquia é encerrada com a visita de 6 mil pessoas em três dias

Programação reuniu investidores de 120 marcas franqueadoras. José Pedro Jobim / Divulgação

Postergada em 2024 devido às enchentes, a terceira edição da Feira da Franquia retornou ao Rio Grande do Sul com recorde de público. O evento ocorreu entre sexta-feira (25) e domingo (27), no Centro de Eventos BarraShoppingSul, em Porto Alegre.

A programação aproximou investidores de 120 marcas franqueadoras dos mais diferentes segmentos de atuação e atraiu a visita de 6 mil pessoas.

— Este ano retornamos com mais marcas, mais conteúdo e mais público. A feira sempre foi pensada para explorar o potencial do segmento fora do eixo RJ-SP, e o Rio Grande do Sul provou uma vez mais que é um polo efervescente para gerar conexões e negócios — destaca o diretor-executivo da Feira da Franquia, Arvid Auras, lembrando que, em 2023, a feira havia recebido pouco mais de 4 mil visitantes.

Contemplando segmentos como alimentos e bebidas, saúde, beleza, entre outros, a edição de 2025 do evento apresentou um mix variado de opções de negócios, com investimento inicial de R$ 28 mil até R$ 3,3 milhões.

Além disso, durante cada dia, empresas que são cases de sucesso em suas respectivas áreas apresentaram seus modelos inovadores de negócios em uma série de 15 palestras no palco central de conteúdo do evento.

Entre as empresas expositoras destacaram-se franquias com grande visibilidade de mercado, como as redes de academia Fábrica de Monstros (Rio de Janeiro) e Academia Gaviões 24h (São Paulo), Casa do Construtor (São Paulo), Casa Bauducco (São Paulo), Chiquinhos Sorvetes (Minas Gerais), Spoleto (Rio de Janeiro) e Apolar Franquias Imobiliárias (Paraná), que estreou no evento.

— Hoje, a Feira da Franquia é uma das nossas principais parceiras no Brasil, graças à alta qualidade de suas palestras, do networking e da experiência proporcionada a todos os participantes — conta o diretor de Expansão e Franquias Brasil da Apolar Franquias Imobiliárias, Marco Vieira.

Entre as marcas gaúchas, alguns dos destaques ficaram por conta das empresas Churras In Box (Cachoeirinha), Espetiño (Santa Maria), Catterino Chocolates (Santa Cruz do Sul), Papas Dog (Carlos Barbosa), Ô Xiss e Z Café (Porto Alegre).

Segundo a Associação Brasileira de Franquias (ABF), o setor registrou alta de 4,6% no faturamento entre 2023 e 2024, a maior já registrada desde que a entidade começou a contabilizar os resultados por Estado, em 2016.

Em 2023, o faturamento do setor no Estado havia sido de R$ 13,6 bilhões, e em 2022, de R$ 12,5 bilhões. Em 2024, no Rio Grande do Sul, o segmento que mais contribuiu para o faturamento foi o de Saúde, Beleza e Bem-Estar, responsável por 22,6% dos rendimentos. Serviços e Outros Negócios (17,5%), Alimentação - Serviços (12,2%) e Casa e Construção (10,1%) vieram na sequência.

O que são franquias?

Franquia é um modelo de negócios que surgiu nos Estados Unidos com o nome de franchising. O sistema permite a exploração comercial de uma marca franqueadora pelos seus franqueados, ampliando o alcance e a distribuição de produtos e serviços da empresa.