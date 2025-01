Tomate, cebola e comunismo

Não sou um bom exemplo quanto à prática de atividade física cotidiana, mas, de tempos em tempos, me arrisco a praticar um esporte radical: ler comentários nas redes sociais . Não recomendo ao leitor que o faça com frequência. Ao contrário. Sugiro ir com calma, a fim de preservar a saúde mental.

Voltemos ao post. Um singelo comentário dizia: “Esse filme é cortina de fumaça para o caos que o país vive com preços nas alturas”. Outro: “O povo vai ter que comer filme, pois os alimentos estão caros”. Confesso que imaginei por alguns instantes os 10 mil votantes do Oscar, integrantes da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, preocupados com o preço do feijão nas gôndolas de supermercados brasileiros, indignados com a alta do tomate, que faz par à cebola nas refeições tupiniquins. Francamente.