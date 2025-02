O grito pelo direito de não falar

Cito a perspectiva acima para exemplificar as transições políticas que vivenciamos ao longo da história. Contudo, a despeito das previsões otimistas da década de 1990, é chocante constatar que hoje a bússola aponta na direção contrária. O dado trazido pelo Instituto V-Dem, que anualmente produz um relatório sobre democracia no mundo, é impactante. Hoje, 5,7 bilhões de pessoas vivem em autocracias, regimes em que há apenas um detentor do poder político-estatal. O número corresponde a 72% da população mundial. Dez anos atrás esse percentual era de 46%.

Múltiplas são as razões. Entre elas, uma bastante factível. É a leitura de que, diante do caos e da desordem (segurança pública em frangalhos, economia claudicante e escândalos de corrupção), a população se sente angustiada e, para muitos, a solução é reforçar a autoridade. Nesse caso, somente um líder com pulso firme seria capaz de restabelecer a ordem social. Não à toa, as ditaduras atuais são personalistas, na esperança de que um único salvador seja capaz de resolver todos os nossos problemas.