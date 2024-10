Os corpos de Paula Janaína Ferreira Melo, 25 anos, e do bebê que ela gestava foram sepultados na manhã desta quinta-feira (17) no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. Uma mulher de 42 anos é suspeita de matar os dois e simular ter dado à luz para ficar com a criança. A investigada, Joseane de Oliveira Jardim, está presa preventivamente desde quarta (16).