A mulher presa suspeita de assassinar Paula Janaína Ferreira Melo, 25 anos, falou com familiares da vítima no período entre o desaparecimento e o encontro do corpo em um condomínio no bairro Mario Quintana, na zona norte de Porto Alegre. Ao ser questionada por parentes se possuía alguma notícia sobre o paradeiro de Paula, Joseane de Oliveira Jardim, 42 anos, enviou um áudio: