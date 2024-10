Bairro Partenon Notícia

Homem é executado em pátio de delegacia na zona leste de Porto Alegre; veja vídeo

Crime foi registrado pela câmera da unidade. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) atua com prioridade no caso. Agentes estão nas ruas em busca dos autores do crime

30/10/2024 - 17h25min Atualizada em 30/10/2024 - 17h30min