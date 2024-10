O julgamento de Marcelo de Oliveira Bueno, 43 anos, acusado de ter assassinado a companheira Débora Forcolén, 18, com um tiro no rosto, pode ser adiado. A sessão está prevista para terça-feira (8), às 9h30min, em Porto Alegre. No entanto, a Justiça ainda deve decidir se mantém ou não a data do júri.