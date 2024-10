Terminou por volta das 23h de quinta-feira (3) o julgamento de Cauã Camargo, 18 anos, acusado de matar a companheira a facadas em Sapucaia do Sul, em março do ano passado. Ele foi condenado a uma pena de 21 anos de prisão, com cumprimento inicial em regime fechado, pelo assassinato de Gabriela Mendes Cardoso, 19.