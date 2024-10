A Justiça decretou, no fim da noite de quarta-feira (3), a internação provisória do adolescente que confessou ter matado um idoso com golpes de garrafa e martelo em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Ele foi encaminhado ainda na quarta ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) do município, onde permanecerá à disposição da Justiça por até 45 dias.